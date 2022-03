'Zamansız' bir albüm

HABERTURK.COM

Unutulmaz şarkılarıyla Türkiye'nin en köklü gruplarından "Yeni Türkü"nün en sevilen şarkılarının, birbirinden değerli 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlandığı "Yeni Türkü Zamansız" albümünde "Fırtına", "Yeşilmişik", "Karanfil", "Yağmurun Elleri" ve "Olmasa Mektubun" gibi dinleyicilerin hayatına dokunan eşsiz şarkılar bulunuyor.



1979 yılında "Buğdayın Türküsü"yle başlayan Yeni Türkü serüveni, sevenleri için yıllar yılı aynı heyecan ve tutkuyla devam ediyor.

45 yıla yakın bir süre boyunca hayranlarının karşısına Murathan Mungan, Can Yücel, Kemal Burkay, Meral Özbek, Yaşar Miraç gibi değerli yazar ve şairlerin eserleri ile çıkan Yeni Türkü, dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan bu albümde son dönemin genç isimlerine de yer verdi.



Şu ana kadar Melek Mosso "Karanfil", Hayko Cepkin "Destina", Sura İskenderli "Sezenler Olmuş", Cem Adrian "Çember", Buray "Aşk Yeniden", Mabel Matiz "Nerelere Gideyim", Emir Can İğrek "Gurbete Kaçacağım", Sıla "Fırtına", son olarak da Sena Şener "Dönmek" ve İkiye On Kala "Resim" dinleyicisiyle buluştu.



Athena, Bora Duran, Can Gox, Ceylan Ertem, Ecem Erkek, Edis, Gaye Su Akyol, Kalben, Kenan Doğulu, Mehmet Erdem, Mert Fırat ve Pamela ise yorumlarıyla albüme renk katan diğer isimler arasında yer alıyor.