        22 Eylül 2025 Pazartesi Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler

        22 Eylül 2025 Pazartesi Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        22 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Resmî Gazete yayımlanarak erişime açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla duyurulan kararlar, sabahın erken saatlerinden itibaren gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, her zamanki gibi gece yarısından sonra yayımlandı. Peki, "Resmî Gazete'de hangi kararlar yer aldı?" İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi gününe ait Resmî Gazete kararlarının ayrıntıları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 22.09.2025 - 00:01
        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yeni kararlar yayımlandı. Ülke gündemini doğrudan etkileyen düzenlemeler, yönetmelikler ve genelgeler bugünkü sayıda yer alarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, Resmî Gazete’de hangi kararların alındığını ve hangi düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini merak ediyor. İşte, 22 Eylül 2025 Pazartesi tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar ve uygulamaya giren yönetmeliklere dair detaylar…

        • 2

          22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          – 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10435)

          – İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10436)

          22 EYLÜL 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YÖNETMELİKLER

          – Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          – İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          – Koç Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          – Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Öğretim Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          22 EYLÜL 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

