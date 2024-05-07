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        Haberler Dış Yazar 22 Ağustos hangi burç? 22 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        22 Ağustos hangi burç? 22 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Yıldızların hareketi her bir burcun arkasındaki gizemi gün yüzüne çıkarıyor. İşte, 22 Ağustos tarihinde doğanların merak ettiği burç yorumu ve özellikleri hakkında tüm detaylar. Gökyüzünün döngüsünde 22 Ağustos, astroloji tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor. Bu özel tarih, burcun ötesinde yükseleniyle de bir bütün olarak inceleniyor. Peki, 22 Ağustos burcu ne? 22 Ağustos Burcu Yorumu, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:45
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          22 Ağustos Hangi Burç

          22 Ağustos tarihinde doğanlar Aslan burcuna denk gelir.

          22 Ağustos Burcu Özellikleri

          22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğanlar Aslan burcu olarak bilinir.

          Aslan burcunun öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

          • Aslanlar, doğal liderlerdir ve etrafındakileri motive etme yeteneğine sahiptirler. Kendine güvenleri ve karizmaları, onları kolayca takip edilecek kişiler haline getirir.
          • Aslanlar, yaratıcı ve sanatsal ruhlu bireylerdir. Kendilerini ifade etmeyi severler ve bunu genellikle sanat, müzik, tiyatro veya yazı gibi alanlarda yaparlar.
          • Aslanlar, cömert ve yardımsever kişilerdir. Sevdiklerine karşı son derece bonkördürler ve ihtiyaç duyanlara yardım etmekten çekinmezler.
          • Aslanlar, tutkulu ve heyecanlı kişilerdir. Hayatta her şeyin en iyisini isterler ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar.
          • Aslanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudurlar. Aileleri ve arkadaşları onlar için her şeyden önemlidir.

          Aslan burcunun bazı zayıf yönleri ise şunlardır:

          • Aslanlar, bazen kibirli ve kendini beğenmiş olabilirler. Kendilerini diğerlerinden üstün görebilirler ve bu durum bazı insanları rahatsız edebilir.
          • Aslanlar, inatçı ve dikkat çekici olabilirler. Kendi fikirlerini değiştirmekte zorlanabilirler ve her zaman ilgi odağı olmak isterler.
          • Aslanlar, sabırsız ve aceleci olabilirler. Hemen sonuç almak isterler ve bu durum bazı hatalara yol açabilir.

          Aslan burcunun iyi anlaşacağı burçlar ise şunlardır:

          • Koç: Koç ve Aslan, her ikisi de ateş grubu burçlarıdır ve bu nedenle birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. İkisi de tutkulu, heyecanlı ve maceracı ruhludur.
          • Yay: Yay ve Aslan, özgür ruhlu ve bağımsız burçlardır. İkisi de yeni deneyimlere açıktır ve birlikte seyahat etmeyi ve eğlenmeyi severler.
          • Terazi: Terazi ve Aslan, her ikisi de sosyal ve dışa dönük burçlardır. İkisi de güzel şeyleri severler ve birlikte vakit geçirmekten keyif alırlar.

          Aslan burcunun anlaşamayacağı burçlar ise şunlardır:

          • Boğa: Boğa ve Aslan, zıt elementlerdendir (Toprak ve Ateş) ve bu nedenle birbirleriyle pek anlaşamazlar. Boğa burçları sabırlı ve sakindir, Aslan burçları ise heyecanlı ve hareketlidir.
          • Başak: Başak ve Aslan, mükemmeliyetçilik konusundaki farklı yaklaşımları nedeniyle birbirleriyle pek anlaşamazlar. Başak burçları titiz ve detaycıdır, Aslan burçları ise büyük resmi görmeyi tercih ederler.
          • Oğlak: Oğlak ve Aslan, sorumluluk konusundaki farklı yaklaşımları nedeniyle birbirleriyle pek anlaşamazlar. Oğlak burçları disiplinli ve çalışkandır, Aslan burçları ise eğlenmeyi ve keyif almayı tercih ederler.

          22 Ağustos Burcu Erkeği Özellikleri

          • Aslan burcu erkekleri, doğal liderlerdir ve sorumluluk almaktan çekinmezler. Kendine güvenleri ve karizmaları, onları kolayca takip edilecek kişiler haline getirir.
          • Sevdiklerine karşı son derece bonkördürler ve ihtiyaç duyanlara yardım etmekten çekinmezler.
          • Hayatta her şeyin en iyisini isterler ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar.
          • Aileleri ve arkadaşları onlar için her şeyden önemlidir ve onları her zaman kollarlar.
          • Kendilerini ifade etmeyi severler ve bunu genellikle sanat, müzik, tiyatro veya yazı gibi alanlarda yaparlar.
          • Etrafındakileri eğlendirmeyi severler ve her zaman neşeli bir ortam yaratırlar.

          22 Ağustos Burcu Kadını Özellikleri

          22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burcu kadınları, tıpkı Kral Aslan gibi güçlü, cesur, karizmatik, özgüvenli ve lider ruhlu bireyler olma eğilimindedirler. Kendilerine olan inançları ve pozitif enerjileriyle etraflarındakileri etkilemeyi başarırlar.

          22 Ağustos Yükseleni Nedir?

          22 Ağustos tarihi, Aslan burcunun son günüdür. Yükselen burcu Aslan olan kişiler, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir saatte doğmuş olabilirler. Yükselen burç, doğum anında doğu ufkunda yükselen burçtur ve bir kişinin karakterini, dış görünüşünü ve ilk izlenimini önemli ölçüde etkilediği düşünülür.

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          22 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

          Ümit Yaşar Oğuzcan (1926-1993): Şair, yazar ve çevirmen.

          Uğur Mumcu (1942-1993):Gazeteci ve yazar.

          Ekin Türkmen (1984- ):Oyuncu ve model.

          Aslıhan Yeltekin (1985- ): Haberci ve sunucu.

          Veysel Çolak (1985- ): Şair.

          Jale Arıkan (1966- ): Oyuncu.

          Gökhan Özoğuz (1973- ):Müzisyen ve şarkıcı.

          Murat Kural (1984- ):Futbolcu.

          Murat Boz (1980- ):Şarkıcı ve oyuncu.

          22 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

          Rodrigo Santoro (1973- ): Brezilyalı oyuncu.

          Kristen Wiig (1973- ):Amerikalı oyuncu, yazar, yapımcı ve komedyen.

          Adewale Akinnuoye-Agbaje (1967- ):İngiliz oyuncu.

          Jeff Stinco (1967- ): Amerikalı gitarist.

          Layne Staley (1967-2002):Amerikalı müzisyen.

          Tori Amos (1963- ): Amerikalı şarkıcı, piyanist ve besteci.

          Dakota Goyo (1992- ):Amerikalı oyuncu.

          Israel Broussard (1989- ):Amerikalı oyuncu.

          Rick Yune (1971- ): Güney Koreli-Amerikalı oyuncu.

          Ty Burrell (1967- ): Amerikalı oyuncu.

          James Corden (1978- ): İngiliz oyuncu, komedyen, yazar, sunucu ve yapımcı.

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