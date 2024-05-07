22 Ağustos hangi burç? 22 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Yıldızların hareketi her bir burcun arkasındaki gizemi gün yüzüne çıkarıyor. İşte, 22 Ağustos tarihinde doğanların merak ettiği burç yorumu ve özellikleri hakkında tüm detaylar. Gökyüzünün döngüsünde 22 Ağustos, astroloji tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor. Bu özel tarih, burcun ötesinde yükseleniyle de bir bütün olarak inceleniyor. Peki, 22 Ağustos burcu ne? 22 Ağustos Burcu Yorumu, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?
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22 Ağustos Hangi Burç
22 Ağustos tarihinde doğanlar Aslan burcuna denk gelir.
22 Ağustos Burcu Özellikleri
22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğanlar Aslan burcu olarak bilinir.
Aslan burcunun öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:
Aslan burcunun bazı zayıf yönleri ise şunlardır:
Aslan burcunun iyi anlaşacağı burçlar ise şunlardır:
Aslan burcunun anlaşamayacağı burçlar ise şunlardır:
22 Ağustos Burcu Erkeği Özellikleri
22 Ağustos Burcu Kadını Özellikleri
22 Temmuz - 23 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burcu kadınları, tıpkı Kral Aslan gibi güçlü, cesur, karizmatik, özgüvenli ve lider ruhlu bireyler olma eğilimindedirler. Kendilerine olan inançları ve pozitif enerjileriyle etraflarındakileri etkilemeyi başarırlar.
22 Ağustos Yükseleni Nedir?
22 Ağustos tarihi, Aslan burcunun son günüdür. Yükselen burcu Aslan olan kişiler, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında herhangi bir saatte doğmuş olabilirler. Yükselen burç, doğum anında doğu ufkunda yükselen burçtur ve bir kişinin karakterini, dış görünüşünü ve ilk izlenimini önemli ölçüde etkilediği düşünülür.
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22 Ağustos'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
Ümit Yaşar Oğuzcan (1926-1993): Şair, yazar ve çevirmen.
Uğur Mumcu (1942-1993):Gazeteci ve yazar.
Ekin Türkmen (1984- ):Oyuncu ve model.
Aslıhan Yeltekin (1985- ): Haberci ve sunucu.
Veysel Çolak (1985- ): Şair.
Jale Arıkan (1966- ): Oyuncu.
Gökhan Özoğuz (1973- ):Müzisyen ve şarkıcı.
Murat Kural (1984- ):Futbolcu.
Murat Boz (1980- ):Şarkıcı ve oyuncu.
22 Ağustos'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
Rodrigo Santoro (1973- ): Brezilyalı oyuncu.
Kristen Wiig (1973- ):Amerikalı oyuncu, yazar, yapımcı ve komedyen.
Adewale Akinnuoye-Agbaje (1967- ):İngiliz oyuncu.
Jeff Stinco (1967- ): Amerikalı gitarist.
Layne Staley (1967-2002):Amerikalı müzisyen.
Tori Amos (1963- ): Amerikalı şarkıcı, piyanist ve besteci.
Dakota Goyo (1992- ):Amerikalı oyuncu.
Israel Broussard (1989- ):Amerikalı oyuncu.
Rick Yune (1971- ): Güney Koreli-Amerikalı oyuncu.
Ty Burrell (1967- ): Amerikalı oyuncu.
James Corden (1978- ): İngiliz oyuncu, komedyen, yazar, sunucu ve yapımcı.