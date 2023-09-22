Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 212 Photography Istanbul 5 Ekim'de başlıyor

        212 Photography Istanbul 5 Ekim'de başlıyor

        'Şehrin Festivali' 212 Photography Istanbul, altıncı senesinde katılımcılara hem programıyla hem de mekanlarıyla kapsamlı bir keşif rotası sunacak. 5 - 15 Ekim tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalde sanatseverler fotoğrafın yanı sıra pek çok farklı disiplinde İstanbul'un her iki yakasında 20'ye yakın farklı noktada programını takip edebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:19 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        212 Photography Istanbul 5 Ekim'de başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        5 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan 'Şehrin Festivali' 212 Photography Istanbul, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne de dahil olan sergileri ile kapsamını zenginleştiriyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, İBB KÜLTÜR ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ. işbirliği ile düzenlenen 212 Photography Istanbul sürdürülebilir bir sanat ve kültür geleneği oluşturmak üzere çıktığı yolda altıncı yılına giriyor.

        Festivalin 6. yılında İstanbul’un iki yakasına yayılan programın ana mekânları Yapı Kredi Bomontiada, Akaretler, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, St. Benoît Kilisesi, Taksim Sanat, Institut Français, Müze Gazhane, Yeldeğirmeni Sanat, Moda İskelesi, Kadıköy Meydan, Soho House, Akbank Sanat, İstanbul Kitapçısı, Mutfak Sanatları Akademisi’nin yanı sıra paralel sergilerle birlikte Büyükdere 35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space yer alacak.

        .png
        .png

        5-15 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi Bomontiada’da Eugenio Recuenconun 365 derece isimli serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff, Mous Lamrabat solo sergileri, Eamonn Doyle’un 3 farklı fotoğraf serisinin ödüllü yazar Kevin Barry’nin metinleri ile bir araya geldiği Made in Dublin video çalışması ve Anadolu Hayat Emeklilik’in Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması kazananlarından oluşan sergisi katılımcılarla buluşacak. Akaretler’de Éva Szombat, Rob MacInnis, Floriane de Lassée isimlerinin solo sergileri görülebilecek. Devamında Karaköy rotasında; MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde koruma alanlarında yaptığı çekimlerle vahşi hayvanların ve doğanın dünyasına ışık tutan Nick Brandt, St. Benoit Kilisesi’nin büyülü atmosferinde ise Jules Verne’in zengin hayal dünyasından yola çıkarak yeryüzündeki ve evrendeki yerimizi sorgulayacağımız “Evrenin Sessiz Gösterisi sergisinde Back to Dust serisi ile Marguerite Bornhauser, sergiye özel işler üreten iki isim Can Memişoğulları ‘’Kor’’ videosu ve ses yerleştirmesiyle, Arek Qadrra ‘Journey N1’’ başlıklı enstalasyonuyla görülebilecek. Taksim Sanat’ta Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan dönemin öncü kadınları ve İstanbul’da sosyal hayatın içinden kadınlara dair arşivsel fotoğraflardan oluşan “Birbirimize Rastladık” sergisi, Institut Français’de Fransız sinemasının “Yeni Dalga” döneminin öncü ismi Jean-Luc Godard’ı anma fırsatı bulacağımız film gösterimleri ile Godard filmlerini kayıt altına aldığı fotoğraflarını içeren sergi, festival programı dahilinde görülebilecek.

        Müze Gazhane’de, David Szauder, Phillip Toledano, Ekin Özbiçer, Metehan Özcan, Cihan Bacak ve daha pek çok ismin yer aldığı yeni teknolojiler eşliğinde fotoğrafın dönüşümünü irdeleyen “Gerçeklikten Foto Gerçekliğe” sergisi yer alacak. Hemen paralelinde doğayla kurduğumuz ilişkiyi sorgulayarak bizleri karanlık ve gizemli bir masalın içine sürükleyen “Yaban Güllerinin Büyüdüğü Yerde” sergisinde, Daniel Shipp, Tine Poppe, Julia Fullerton-Batten, yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç alınan Jennifer Steinkamp, Eelco Brand, Kurt Hentschlager, Peter Coffin eserleri görülebilecek. Yanı sıra, Türkiye’de 90’lı yıllardan itibaren parlayan müzik sektöründen nostaljik konser anılarının bulunduğu “Kayıtlı Hafıza” başlıklı sergi yer alacak.

        Yeldeğirmeni Sanat’ta ise sanat tarihinden öne çıkan eserleri yapay zekâ yardımı ile yeniden yorumlayan Von Wolfe’nin ilk kez gösterilecek dikkat çeken çalışmaları festival izleyicisiyle buluşacak. Kamusal alanları da sanat ile karşılaşma duraklarına dönüştürmeyi önemseyen 212 Photography Istanbul’un altıncı senesinde, farklı bir yaklaşım ile Paribu sponsorluğunda gerçekleşecek Özgür Ballı’nın işlerinin yer aldığı artırılmış gerçeklik üzerine oluşturulan “Şehri Yeniden Biçimlendirmek” sergisi Kadıköy Meydanı’nda deneyimlenebilecek. 212 Photography Istanbul, Festival InCadaqués ile yaptığı ortak çalışma ile Moda İskelesi’nde ‘’Denizin Yansımaları’ sergisine ev sahipliği yapacak. İstanbul’da deniz üzerinde Annelie Vandendael'in su ve beden ile kurduğu estetik hikâye anlatımından bir fotoğraf seçkisi yer alırken eş zamanlı olarak İspanya, Cadaqués’te, Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması’nın geçmiş yıllarından bir seçkiye yer verilecek.

        Aynı zamanda festival programında Büyükdere35, Anna Laudel, Fotoğrafevi, Noks Art Space galerilerinin sergileri de yer alacak.

        Sergilerin yanı sıra kapsamlı programıyla 212 Photography Istanbul takipçileri ile buluşuyor.

        212 Photography Istanbul’un her sene zenginleşen programında bu yıl da mimariden teknolojiye, yayıncılıktan gastronomiye, sinemadan müziğe, pek çok disiplinden içeriğe rastlamak mümkün olacak. Bu sene söyleşilerin ana mekânı Soho House’da pek çok sanatçı ve kendi alanında profesyonel isimler, farklı başlıklarda konuşma ve sohbetler gerçekleştirecek. Jotun’un desteğiyle festivalin ilk senesinden itibaren gerçekleşen mimari ve fotoğraf içeriğinde bu sene Autoban’ın kurucularından Seyhan Özdemir yer alırken Gizem Hız, Yener Torun ve Beste Zeybel renkler üzerine konuşacaklar. Pera bölgesinin mimari yapısının gezerken fotoğraflanacağı atölyeyi ise Fırat Şenol gerçekleştirecek. Kolektif hafızaya ve toplumsal eleştiriye odaklanan çarpıcı videolar üreten Yael Bartana’nın kadınları merkeze aldığı “Two Minutes to Midnight” filmi ve yönetmenliğini Benjamin Murray ve Alysa Nahmias’ın yaptığı Küba’da gerçekleşen heyecan verici bir mimari dönüşüm hikayesini belgeleyen “Unfinished Spaces” belgeseli de yine Soho House’da görülebilecek.

        Bu sene performans ve fotoğrafın bir araya geleceği iki atölye çalışması Akbank Sanat’ta yer alacak. Çağdaş dans ve moda fotoğrafçısı Cihan Bacak’ın yürüteceği ilk atölyede katılımcılar çağdaş dans sanatçısı İsmet Köroğlu’nun canlı performansını dinamik fotoğrafçılık teknikleriyle kadraja alacaklar.

        İstanbul Kitapçısı (Kadıköy) bu seneki programın yayıncılık üzerine kurgulanmış söyleşilerine ev sahipliği yapacak.

        212 Photography Istanbul konserler tarafında bu sene, Akbank Caz Festivali dahilinde MSGSÜ Tophane-i Amire’de Alara Tütüncü Duo ve Zorlu PSM işbirliği ile gerçekleşecek Selin Geçit ve Bidar konserleri izlenebilecek. Babylon’da ise Oldies But Goldies partisiyle birlikte renkli bir gece festival takipçilerini bekliyor olacak.

        Gastronomi başlığı altında bu sene Mutfak Sanatları Akademisi ev sahipliğinde Derya Turgut ile birlikte yemek fotoğrafçılığı üzerine gerçekleşecek atölyeler meraklıları ile buluşacak.

        Sergilerin yanı sıra bu yıl festivalin geri kalan program akışı;

        6 Ekim Cuma

        10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: István Virágvölgyi ile @ 212 Studio

        19:00 - 20:00 Söyleşi: Merceksiz Fotoğrafçılık // Yapay Zeka @ Soho House

        Konuşmacılar: Bager Akbay ve Deniz İkizler

        7 Ekim Cumartesi

        13:00-14:30 Atölye: Aylin Kutku ile Yetişkinler İçin Kolaj Atölyesi @ Müze Gazhane

        14:00 - 15:00 Söyleşi: Yeni Dünyada Mimari, Tasarım ve Deneyim @ Soho House

        Konuşmacı : Seyhan Özdemir

        Moderatör : Yağız Genç

        15:00 - 17:00 Atölye: Elçin Acun ve Mert Çağıl Türkay ile Cyanotype Atölyesi @ Müze Gazhane

        15:00-16:00 Söyleşi: İstanbul’un Yazlık Sinemaları @İstanbul Kitapçısı - Kadıköy

        Konuşmacı: Burçak Evren

        Moderatör: Elçin Acun

        REKLAM

        17:00 - 18:00 Söyleşi: İstanbul Sokaklarıyla Üretmek @ Soho House

        Konuşmacılar : Kıvılcım Güngörün, Dinçer İşgel, Rash

        Moderatör: Melis Bektaş

        21:00 Konser: Selin Geçit / Zorlu PSM - %100 Studio

        .png
        .png

        8 Ekim Pazar

        12:00 - 13:30 Atölye: Aylin Kutku ile Çocuklar İçin Kolaj Atölyesi @ Müze Gazhane

        12:00 - 14:00 Atölye: Fırat Şenol ile Bi̇r Yürüyüş Boyunca Beyoğlu’nu Hatırlamak

        13:00 - 14:00 Söyleşi : Dünden Bugüne Müzik Tarihi

        Konuşmacılar: İzzet Öz, Kanat Atkaya

        15:00 - 16:00 Söyleşi: Sahne Fotoğrafçılığı @ Müze Gazhane

        Konuşmacılar: Aylin Güngör, Muhsin Akgün, Cem Gültepe

        Moderatör Ahmet Uluğ

        16:00 - 17:00 Konse : Alara Tütüncü Duo / Akbank Caz Fest @ Tophane-i Amire

        18:00 - 19:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

        Yönetmen: Yael Bartana

        19:00 - 20:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

        Yönetmen: Yael Bartana

        REKLAM

        10 Ekim Salı

        10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Mous Lamrabat ile @ 212 Studio

        18:00-19:00 Söyleşi: İstanbul Eğleniyor, @İstanbul Kitapçısı - Kadıköy

        Konuşmacı: Levent Kaya Ocakaçan

        Moderatör: Berk Kır

        11 Ekim Çarşamba

        11:30-13:30 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

        10.30-12:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Daniëlle van Zadelhoff ile @ Online

        18:00 - 19:00 Söyleşi: Ortak Mücadeleler Üzerine @Taksim Sanat

        Konuşmacı: Prof. Dr. Serpil Çakır

        Moderatör: Zeynep Ayta

        19:00 - 20:30 Film Gösterimi: Unfinished Spaces @Soho House

        Yönetmen: Benjamin Murray ve Alysa Nahmias

        19.00 - 21.00 Film Gösterimi ve Söyleşi: Le Mépris @ Institut Français

        Yönetmen: Jean-Luc Godard

        Konuşmacı: Cem Başeskioğlu

        REKLAM

        12 Ekim Perşembe

        10:00-18:00 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

        14.30-16:30 Portfolyo Değerlendirmesi: Tine Poppe ile @ Online

        15:00 - 17:00 Atölye: Cihan Bacak ile Çağdaş Dans Fotoğraf Atölyesi / Harekete Alan Tanı @ Akbank Sanat

        18:00 - 19:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

        Yönetmen: Yael Bartana

        19:00 - 20:00 Film Gösterimi: Two Minutes to Midnight @Soho House

        Yönetmen: Yael Bartana

        13 Ekim Cuma

        10:00-19:00 Atölye: Volkan Kızıltunç ile Konseptten Sekansa, Fotoğraf Kitaplarını Keşfetmek @Müze Gazhane

        18:00 - 20:00 Atölye: İsmet Köroğlu ile Hareket Atölyesi @ Akbank Sanat

        19:00-20:00 Söyleşi: Görünenin Arka Planı @Soho House

        Konuşmacılar: Oya Başkaya, Barış Çakmakçı

        REKLAM

        Moderatör: Melis Bektaş

        19.00 - 21.00 Film Gösterimi: À bout de souffle @ Institut Français

        Yönetmen: Jean-Luc Godard

        14 Ekim Cumartesi

        14.00 - 15.00 Söyleşi: Fotoğrafta Rengin Temsili @Soho House

        Konuşmacılar : Beste Zeybel ve Yener Torun

        Moderatör: Gizem Hız

        21.00 Konser: Bidar / Zorlu PSM - touche

        15 Ekim Pazar

        13:00 - 14:00 Söyleşi: Sadece Müzikten Konuşalım @ Müze Gazhane

        Konuşmacıla: Murat Abbas, Görgün Taner, Kanat Atkaya

        Moderatö: Gülşah Güray

        15:00 - 16:00 Söyleşi: Konserler, Kalabalıklar, Heyecan @ Müze Gazhane

        Konuşmacılar: Cem Gültepe, Artemis Günebakanlı, Dilan Bozyel

        Moderatör: Taner Turna

        17.00 - 18.00 Söyleşi: Ortak Tutku ve Kaçınılmaz Başarı @ Müze Gazhane

        Konuşmacılar: Levent Dokuzer, Reha Öztunalı, Şule Camadan

        Moderatör: Artemis Günebakanlı

        REKLAM

        19:00 - 20:30 Film Gösterimi: Unfinished Spaces @Soho House

        Yönetmen: Benjamin Murray ve Alysa Nahmias

        Uluslararası 212 Photography Istanbul Fotoğraf Yarışması için başvurular devam ediyor!

        Türkiye’de gerçekleştirilen en kapsamlı uluslararası fotoğraf festivali olan 212 Photography Istanbul, uluslararası mecrada her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık yarışması ile ulaştığı farklı seslerin, sosyal, kültürel ve sanatsal olguların izini coğrafyadan ve önyargılardan bağımsız olarak sürüyor. Alanında dikkat çeken ve ufuk açan isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek yarışmanın kazananı 5000 Euro ile ödüllendirilecek.

        Son başvuru tarihi 10 Eylül 2023 olan Uluslararası 212 Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm detaylara web sitesi ve festival sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #212 Photography Istanbul
        #Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
        #sanat
        #müzik
        #fotoğraf
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Habertürk Anasayfa