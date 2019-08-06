06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aksiyon sinemalarının usta oyuncularından Nicolas Cage'in başrolde oynadığı 211 filmi 6 Ağustos 2019 Salı akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Filmi izlemek isteyenler 211 filminin konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladılar. Peki 211 filminin konusu nedir? 211 filminin oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı...
211 FİLMİNİN KONUSU
İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211’den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?
211 FİLMİ OYUNCULARI
211 filmi 06 Ağustos 2019 Salı akşamı saat 21.45'te Kanal D ekranlarında olacak.
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