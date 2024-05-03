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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 21. Yüzılın 'En İyileri'nden biri Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı

        21. Yüzılın 'En İyileri'nden biri Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı

        The New York Times kültür-sanat editörleri 21. yüzyılın en iyi kitaplarını seçti. 2000-2023 yılları arasını kapsayan listede 2004 yılının en iyi 10 kitabı arasında Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı da var.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:22
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        21. Yüzılın 'En İyileri'nden biri 'Kar'
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        Sinema, TV, edebiyat, müzik gibi alanlarda yapılan 'en iyiler' listeleri her zaman herkesi tatmin etmez. Her listede bazı eserlerin neden olduğu bazı eserlerin neden olmadığı tartışılır. Ancak yine de listelere bakmak eğlencelidir. Birçok alanda sık sık yapılan listelerin en yenisi The New York Times'tan geldi.

        Gazetenin 'Kitap' bölümü editörleri 21. Yüzyılın yıl yıl 'en iyi' kitaplarını seçti. 235 kitabın yer aldığı listede 2004 yılının en iyi 10 kitabı arasına Orhan Pamuk'un 'Kar' romanı da girdi.

        Pamuk’un “İlk ve son siyasi romanım” dediği Türk edebiyatında 1990’ların siyasi atmosferini ele alan, Kars’taki siyasal İslamcılar, solcular, Türk ve Kürt milliyetçilerinin hikâyesini inanç, başörtüsü sorunu, askeri darbeler ve üçüncü dünyada yaşamanın öfkesi ve ümitsizliği üzerinden tartışan 'Kar' için 2004'te yazdığı yazıda usta yazar Margaret Atwood şunları söylüyordu: "Pamuk'un diğer romanları gibi 'Kar da bölünmüş, umutlu, ıssız, gizemli Türk ruhuna derinlemesine bir yolculuk. Kar zamanımızın okunması gereken temel kitaplarından…”

        The New York Times editörlerinin yaptığı seçkide Barack Obama'nın 'A Promise Land', Toni Morrison'dan 'A Mercy', Julian Barnes'tan 'Korkacak Bir Şey Yok', Joan Didion'dan 'The Year of Magical Thinking', Bob Dylan'dan 'Anılar', Gabriel García Márquez'den 'Anlatmak İçin Yaşamak', Ian McEwan'dan 'Kefaret', Zadie Smith'ten 'İnci Gibi Dişler' kitapları da dikkat çekiyor.

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        #The New York Times
        #Orhan Pamuk
        #kâr
        #en iyi kitaplar
        #21. yüzyıl
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