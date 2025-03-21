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        Haberler Bilgi Gündem 21-22 Mart 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar hangileri, yollar ne zaman açılacak ve alternatif güzergahlar nereleri?

        21-22 Mart İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi ile alternatif güzergâhlar nereleri?

        İstanbul'da bazı caddeler kapatıldı. Hafta sonu da belirlenen saate kadar kapalı kalacak yollar nedeniyle sürücülerin alternatif yollara yönelmesi gerekecek. İşte, 21-22 Mart 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:27
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        • 1

          İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kapsamda; 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte, 21-22 Mart İstanbul'da kapalı yolların tam listesi...

        • 2

          21 MART CUMA GÜNÜ SAAT 14.00 İLE 22 MART CUMARTESİ SAAT 14.00 ARASI KAPALI OLAN YOLLAR

          - Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

          - Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

        • 3

          ALTERNATİF YOLLAR

          - 10.Yıl Caddesi

          - Namık Kemal Caddesi

          - Sahil Kennedy Caddesi

          - E-5 D100 Karayolu

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