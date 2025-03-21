İstanbul Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Bu kapsamda; 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte, 21-22 Mart İstanbul'da kapalı yolların tam listesi...