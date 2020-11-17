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21 - 22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Korona virüsü vaka ve ölü sayılarında yaşanan artış nedeniyle tedirgin bekleyiş sürüyor. Yeni tedbirler konuşulurken gözler ise bir yandan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ya da diğer yaygın bir kullanımla sokağa çıkma kısıtlaması gelip gelmeyeceğine çevrilmişti. Peki, 21 - 22 Kasım'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte, merak edilen detaylar...

17.11.2020 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
21 - 22 Kasım hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

21 - 22 Kasım Cumartesi Pazar yani bu hafta sokağa çıkma yasağı ya da diğer bir kullanışla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilecek mi? Korona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki artış nedeniyle bu sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, merak edilen detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Henüz sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir karar bulunmuyor. Ancak bu akşam toplanacak Bakanlar Kurulu'nda yeni korona virüsü tedbirlerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da bu seçeneğin de masaya gelme htimali var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı bu akşam Bakanlar Kurulu sonrasında yapılacak basın açıklamasının ardından belli olacak.

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