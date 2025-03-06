Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 2026 Dünya Kupası'na Super Bowl ayarı: Devre arası gösterisini Chris Martin hazırlayacak - magazin haberleri

        2026 Dünya Kupası'na Super Bowl ayarı: Devre arası gösterisini Chris Martin hazırlayacak

        FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın final maçında, Super Bowl'daki gibi devre arası gösterisi yapacak. Devasa gösteriyi hazırlama görevi, İngiliz rock şarkıcısı Chris Martin'e verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Kupası'na Super Bowl ayarı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, Kuzey Amerika'da düzenlenecek; turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olacak.

        FIFA, yeni turnuvaya hazırlanırken, Amerikan Futbol Ligi'ni (NFL)örnek alacak. Tıpkı final maçı Super Bowl'da olduğu gibi, 2026 Dünya Kupası'nda da devre arası gösterisi yapılacak.

        FIFA, dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay'in solisti Chris Martin ve en çok Coldplay ile yaptığı çalışmalarla tanınan yaratıcı yönetmen Phil Harvey'e, dünyanın en büyük spor etkinliğinde ilk devre arası gösterisini yapacak ünlü sanatçılar bulma görevini verdi.

        Coldplay solisti Chris Martin, Dünya Kupası'nın devre arası gösterisi için çalışacak

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün Dallas'ta düzenlenen bir basın toplantısında 2026 Dünya Kupası için planlananları açıklarken, "Global Citizen (küresel yoksullukla mücadele eden organizasyon) ile işbirliği içinde New York'taki bir FIFA Dünya Kupası finalinde ilk devre arası gösterisini onaylayabilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an olacak ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak" dedi.

        FIFA Başkanı Gianni Infantino

        REKLAM

        Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) rapçi Jay-Z tarafından müzik yayın ve eğlence şirketi Roc Nation ve Jay-Z ile Super Bowl devre arası gösterisini gerçekleştirecek mükemmel sanatçıyı bulmak için çalışması gibi, FIFA da Chris Martin ve Phil Harvey ile birlikte konser için potansiyel sanatçıların bir listesini hazırlama üzerine çalışacak.

        Coldplay'in gösterinin bir parçası olup olmayacağı şu an için belirsiz.

        Futbol maçlarında devre arası genellikle yaklaşık 15 dakika sürüyor. Ancak NFL'in Super Bowl'da yaptığı gibi FIFA da devre arası süresini uzatabilir ve sanatçılara daha fazla zaman tanıyabilir.

        Coldplay grubu, bugüne dek büyük sahne gösterileriyle tanınıyor. Dolayısıyla 19 Temmuz 2026'da oynanacak Dünya Kupası'nın final maçında dünya çapında milyonlarca kişi için devasa bir gösteri hazırlanması bekleniyor.

        Rihanna, 2023 Super Bowl devre arası gösterisinde sahne aldı

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Chris Martin
        #Coldplay
        #FIFA
        #2026 Dünya Kupası
        #Super Bowl

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Menkul satış sözleşmelerine dövizle ödeme esnekliği
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        "Katil zanlısı soğukkanlı konuştu!"
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Habertürk Anasayfa