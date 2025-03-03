2025-YKS başvuruları bugün sona erecek

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."

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