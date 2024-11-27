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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 1, 2, 3 ve 3 yıl fazlası pasaport ücretleri ne kadara çıktı, ne kadar zam geldi?

        2025 zamlı pasaport harçları ne kadar oldu? 6 aylık pasaport ücreti kaç TL'ye yükseldi?

        Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla 2025 yılı pasaport harçları da belli oldu. 2025 yılında en düşük pasaport harcı 2.359 TL olurken, en yükseği 11.274 TL olarak belirlendi. İşte, yeniden değerleme oranına göre 2025 zamlı pasaport ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:43
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        • 1

          Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu kapsamda 2025 yılı pasaport harcı da belirlendi. İşte, 2025 zamlı pasaport harç ücretleri...

        • 2

          2025 PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

          Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

          6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

          1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

          2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

          3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

          3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

        • 3

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

          Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

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