ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini paylaşmasıyla Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihleri de belli oldu. 2024 yılında 736 bin 894 adayın başvurduğu MSÜ'ye her sene binlerce öğrenci giriyor. Peki, 2025 ÖSYM takvimine göre MSÜ sınavı ne zaman? İşte, detaylar...