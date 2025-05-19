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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Mayıs SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödeme takvimi

        Mayıs SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı

        İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının bakımını desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleriyle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu önemli yardım programı kapsamında, Nisan ayında toplam 1 milyar 231 milyon lira ödeme yapıldığını açıklayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal desteklerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Peki, 2025 Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte ödeme tarihine dair güncel bilgiler ve son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:59
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının bakımını desteklemek amacıyla her ay düzenli olarak verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte yeniden gündemde yerini aldı. Geçici ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen bu destek kapsamında, hak sahipleri ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, 2025 yılı Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi ve sürece ilişkin güncel gelişmeler...

        • 2

          2025 MAYIS SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Mayıs SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Nisan ayında SED ödemeleri 16 Nisan 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

          SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          NİSAN AYINDA 1 MİLYAR 231 MİLYON TL HESAPLARA YATIRILDI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

          Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

          Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini aktaran Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için nisan ayına yönelik 1 milyar 231 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

        • 4

          KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

          Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

          -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

          -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

          -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

          -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

          Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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