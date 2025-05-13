TÜİK 2025 Mayıs enflasyon verilerine ne zaman açıklanacak?
Gözler Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması için TÜİK'e döndü. Nisan ayında, aylık bazda yüzde 3 olan enflasyon yıllık bazda 37,86 oldu. Peki, 2025 Mayıs enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK enflasyon açıklanma tarihi ve diğer detaylar...
- 1
TÜİK, Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak kaydedilen enflasyonun eğilimi dikkatle takip edilirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar süreceğini belirtti. Peki, 2025 Mayıs enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
- 2
2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
- 3
2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.
-
- 4
"ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNE GİRDİ"
TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma yaptı.
Karahan, 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, gelinen noktada enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, hizmet enflasyonundaki düşüşün belirginleştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif bir biçimde gerekli tedbirleri aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz."
- 5
"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"
Fatih Karahan, enflasyon üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkilere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Emtia fiyatları daha ılımlı seyrederek dezenflasyona katkı sağlıyor, yurt dışı talep zayıflıyor. Para politikasında aldığımız önlemler sayesinde yurt içi talep de zayıflamakta. Diğer taraftan belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek. Bir kez daha vurgulamak isterim ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."