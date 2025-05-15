2025 Mayıs enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK Mayıs enflasyon verilerini ayın kaçında açıklıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 olarak kaydedilmişti. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Peki, 2025 Mayıs enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarih ve ayrıntılar…
- 1
Gözler, Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak olan TÜİK'e çevrildi. Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 37,86 seviyesinde gerçekleşmişti. Ekonomide gözler şimdi yeni verilerde. Merkez Bankası'nın kararlı para politikası sürerken, enflasyonda kalıcı düşüş için atılacak adımlar da yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? İşte TÜİK'in açıklayacağı tarih ve diğer merak edilen ayrıntılar…
- 2
2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
- 3
2025 NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.
-
- 4
"ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEME EĞİLİMİNE GİRDİ"
TCMB Başkanı Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te "Türkiye Ekonomisinde Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı konuşma yaptı.
Karahan, 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon sürecinin devam ettiğini, gelinen noktada enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini, hizmet enflasyonundaki düşüşün belirginleştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor. Uyguladığımız politikalar sonucunda talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi. Mart ayında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında proaktif bir biçimde gerekli tedbirleri aldık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz."
- 5
"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"
Fatih Karahan, enflasyon üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkilere değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Emtia fiyatları daha ılımlı seyrederek dezenflasyona katkı sağlıyor, yurt dışı talep zayıflıyor. Para politikasında aldığımız önlemler sayesinde yurt içi talep de zayıflamakta. Diğer taraftan belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz. Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek. Bir kez daha vurgulamak isterim ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."