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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Mart enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Mart enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        TÜİK 2025 Mart enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

        Mart ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Açıklanacak verilerle birlikte kira artış oranı da netleşecek. Öte yandan, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 24 ve bu hedefe ulaşmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Mart enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:45
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        • 1

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 olarak kaydedilen enflasyonun Mart ayında nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yıllık enflasyonun Mayıs 2024'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğunu belirtti. Peki, Mart ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          TÜİK 2025 MART ENFLASYON RAKAMLARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

          TÜİK, Mart enflasyon rakamlarını 3 Nisan saat 10.00'da açıklayacak.

        • 3

          2025 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

          Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

        • 4

          MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN 'DEZENFLASYON' VE 'FAİZ' MESAJLARI

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

          Burada gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Karahan, son dönemde enflasyonda gerçekleşen gerilemenin baz etkilerinden ziyade sıkı para politikasının da etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını değerlendirdiklerini söyledi.

          Karahan, yılın kalanında da enflasyondaki düşüşte ana eğilimdeki iyileşmenin etkili olacağını ifade ederek, "Yüzde 24 olan yıl sonu enflasyon hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

        • 5

          Sıkı para politikası duruşunu devam ettireceklerini vurgulayan Karahan, enflasyondaki düşüşün devamı için talebin dezenflasyonist seviyelerde seyretmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

          "Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz." diyen Karahan, bireysel kur korumalı mevduat hesaplarından Türk lirasına geçişin, dövize geçişe göre daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

          TCMB Başkanı Karahan, gelecek dönemde politika faizini belirlerken önceliğin dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlamak olacağına işaret ederek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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