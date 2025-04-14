2025 LGS başvurularında son günlere girildi! LGS sınavı kaç soru, kaç dakika?
2025 LGS sınavı için geri sayım başlarken, son başvuru tarihi de yaklaştı. İstediği liseye girmek için iki oturumlu sınavda yarışacak öğrencilere 90 soru için 155 dakika verilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sınav giriş belgeleri açıklanacak. Peki, LGS son başvuru tarihi nedir? İşte, 2025 LGS için bilinmesi gereken tüm detaylar...
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Haziran ayında milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek LGS için başvuru süreci tamamlanmak üzere. E-okul üzerinden yapılan başvuru süreci sonrası öğrenciler istedikleri liseye girebilmek için iki oturumlu sınavda yarışacak. Temmuz ayında açıklanacak sonuçların ardından tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2025 LGS başvuru tarihleri nedir, sınav ne zaman, sınav kaç dakika sürecek ve neler sorulacak? İşte, detaylar...
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2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?
15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
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2025 LGS NE ZAMAN?
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.
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2025 LGS BAŞVURU TARİHLERİ
2 Nisan'da başlayan LGS başvuruları, 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.
Öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik edecek okul müdürlükleri, öğrencilerin sınav başvurularını 17 Nisan saat 17.00'ye kadar onaylayacak.
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2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.