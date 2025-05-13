2025 LGS için geri sayım başladı! LGS sınavı kaç soru, kaç dakika, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?
Milyonlarca öğrenci, istedikleri liseye yerleşebilmek için iki oturumdan oluşan Liselere Giriş Sınavı (LGS)'ye girecek. İlk oturum için 50 soru ve 75 dakika verilirken, ikinci oturum için öğrencilerin 40 soru ve 80 dakikası olacak. Sınavın ardından, Temmuz ayında açıklanacak sonuçlarla birlikte tercih süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, LGS'ye dair bilinmesi gereken tüm detaylar...
- 1
Hayalindeki liseye gidebilmek için milyonlarca öğrenci Haziran ayında yapılacak LGS sınavına girecek. İki oturumda yapılacak sınavda öğrencilere toplamda 90 çoktan seçmeli soru sorulacak. Ardından Temmuz ayında sınav sonuçları açıklanacak ve akabinde tercih dönemi başlayacak. Peki, LGS ne zaman yapılacak, kaç dakika ve kaç soru olacak? İşte, detaylar...
- 2
2025 LGS NE ZAMAN?
Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.
- 3
2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?
15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.
Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
-
- 4
2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
- 5
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
- 6
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
-
- 7
LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.