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        Haberler Bilgi Gündem 2025 LGS başvuru ekranı: LGS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ne zaman, giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınavda kaç soru sorulacak kaç dakika olacak?

        2025 LGS başvuruları devam ediyor: LGS ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak ve sınav kaç dakika olacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları devam ediyor. Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvurularını tamamlamasının ardından okul müdürlüklerinin, öğrenci sınav başvurularını onaylaması gerekiyor. İki oturumda yapılacak merkezi sınavda öğrencilere toplamda 90 soru sorulacak ve 155 dakika süre verilecek. Peki, 2025 LGS başvuruları için son gün ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:57
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        • 1

          LGS için 2 Nisan'da başlayan başvuru süresi devam ediyor. E-okul üzerinden ücretsiz olarak alınan başvuruların ardından açıklanacak sınav giriş belgeleri ile milyonlarca öğrenci sınava gireceği yeri öğrenecek. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapılacak sınav sonrası Temmuz ayında sınav sonuçları açıklanacak, ardından tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2025 LGS başvuru tarihleri nedir?

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN?

          Resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde iki oturum olarak uygulanacak.

        • 3

          2025 LGS OTURUM SAATLERİ VE KONULARI NEDİR?

          15 Haziran'da yapılacak sınavda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

          Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        • 4

          2025 LGS BAŞVURU TARİHLERİ

          2 Nisan'da başlayan LGS başvuruları, 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.

          Öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik edecek okul müdürlükleri, öğrencilerin sınav başvurularını 17 Nisan saat 17.00'ye kadar onaylayacak.

          2025 LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        • 6

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

        • 7

          LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        • 8

          LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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