2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih verdi mi?
ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi'nin üç oturumu, 13-14 Eylül tarihlerinde tamamlandı. Sınav stresini geride bırakan memur adayları, ÖSYM takvimine göre, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarını ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimine göre sonuç tarihi...
2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ve 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) tamamlandı. Şimdi, adaylar sınav sonuçlarının açıklanması için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.
KPSS GENEL YETENEK-KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI
ÖSYM, 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı.
Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvurdu. Adaylardan 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.
