KPSS GENEL YETENEK-KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI

ÖSYM, 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı.

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvurdu. Adaylardan 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.