2025 Kızılay yurt içi yurt dışı vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar?
Diyanet İşleri'nin açıklamasından sonra Kızılay da 2025 kurban kesim bedelini açıkladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu sene taksit ile ödeme imkanı sunacaklarını belirtti. İşte, 2025 Kızılay yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedeli...
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Kurban Bayramı ile beraber kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar için önce Diyanet İşleri ardından Kızılay vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. Vatandaşların yurt içi veya yurt dışına göre farklı tutarda ödeme yapılacağı bildirilirken Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bu sene taksit ile ödeme imkanı sunacaklarını belirtti. İşte, 2025 Kızılay vekaletle kurban kesim bedeli...
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2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
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KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.
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"BAĞIŞLARIN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI GAZZE'YE GİRDİ"
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Biz yine sıcak yemeği vermeye devam ediyoruz. Biz yine su dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bazen bize gelen ‘madem içeriye giremiyorsunuz nasıl olacak' sorusu nedeniyle Gazze'ye de bir parantez açmak isterim. Geçen sene çok büyük kısmı içeriye girdi. Bir miktar kapıda bekliyor. Açıldığı anda onların hemen bir gün içinde içeriye girebilecek şekilde kapıda duran bir miktarı var. Biz madem iki seneye uzatabiliyoruz, bu konserveleme işlemiyle her halükarda o kurbanların Gazze'ye fırsat bulunan ilk sürede gireceğinin sözünü verebiliyoruz. Bu sözü verebildiğimiz için de zaten bu vekaleti alabiliyoruz. Vekalet vermek için çok farklı kanallarımız var. İnternet sitemizden, mobil bağış uygulamamıza, bankalardaki çeşitli fast uygulamasından EFT'lere kadar 168 bağış hattımız var. Telefonla ulaşarak bu bağışlar yapılabiliyor. Tabii ki bizim şubelerimiz, temsilciliklerimiz Türkiye'nin dört bir yanında. Zaten bağışçılarımızın bir araya geldikleri beraber yardım operasyonlarında bulundukları kişiler oraya da uğrayıp bir çay kahvelerini içerek şubelerimize de emanetlerini verebilirler. Bu sene kurban bedelimizi bu lansmanla açıklamış oluyoruz. Yurt içi ve Filistin Gazze kısmı birbiriyle aynı fiyata sahip. Çünkü Gazze için de Türkiye'de kesim konserveleme işlemi yapılacak. Onun dışında lojistik bedelini zaten Kızılay olarak biz üstlenmiş olacağız. Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için kurban bedelimiz 13 bin 250 lira. Yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak açıklamış oluyoruz. Ben tekrar ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.
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2025 DİYANET İŞLERİ VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.