"BAĞIŞLARIN ÇOK BÜYÜK BİR KISMI GAZZE'YE GİRDİ"

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Biz yine sıcak yemeği vermeye devam ediyoruz. Biz yine su dağıtımlarımıza devam ediyoruz. Bazen bize gelen ‘madem içeriye giremiyorsunuz nasıl olacak' sorusu nedeniyle Gazze'ye de bir parantez açmak isterim. Geçen sene çok büyük kısmı içeriye girdi. Bir miktar kapıda bekliyor. Açıldığı anda onların hemen bir gün içinde içeriye girebilecek şekilde kapıda duran bir miktarı var. Biz madem iki seneye uzatabiliyoruz, bu konserveleme işlemiyle her halükarda o kurbanların Gazze'ye fırsat bulunan ilk sürede gireceğinin sözünü verebiliyoruz. Bu sözü verebildiğimiz için de zaten bu vekaleti alabiliyoruz. Vekalet vermek için çok farklı kanallarımız var. İnternet sitemizden, mobil bağış uygulamamıza, bankalardaki çeşitli fast uygulamasından EFT'lere kadar 168 bağış hattımız var. Telefonla ulaşarak bu bağışlar yapılabiliyor. Tabii ki bizim şubelerimiz, temsilciliklerimiz Türkiye'nin dört bir yanında. Zaten bağışçılarımızın bir araya geldikleri beraber yardım operasyonlarında bulundukları kişiler oraya da uğrayıp bir çay kahvelerini içerek şubelerimize de emanetlerini verebilirler. Bu sene kurban bedelimizi bu lansmanla açıklamış oluyoruz. Yurt içi ve Filistin Gazze kısmı birbiriyle aynı fiyata sahip. Çünkü Gazze için de Türkiye'de kesim konserveleme işlemi yapılacak. Onun dışında lojistik bedelini zaten Kızılay olarak biz üstlenmiş olacağız. Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için kurban bedelimiz 13 bin 250 lira. Yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak açıklamış oluyoruz. Ben tekrar ‘Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.