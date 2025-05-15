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        2025 AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte AÖL kayıt yenileme son gün tarihi

        30 Nisan'da başlayan Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme işlemlerinin son günü araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemlerinin başladığını duyurmuştu. Peki,2025 AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:19
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        • 1

          Mayıs ayının yarısının bitimiyle AÖL kayıt yenileme ile ilgili sorgulamalar başladı. Açık Öğretim Lisesi’ne kayıtlı öğrencilerin, sınavlara katılabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav katılım ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, ücreti takip eden ilk iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

          30 Nisan'da başlayan Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 20 Mayıs 2025 Salı günü son bulacak.

        • 3

          AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          AÖL 3. dönem sınava girmek isteyen öğrenciler https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.

        • 4

          AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.

          AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.

          İlk oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          İkinci oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          Üçüncü oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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