Ağustos ayı otomotiv indirim kampanyaları: Bu ay hangi araba modellerinde indirim var?
2025 Ağustos ayında otomobil firmaları, esnek ödeme planlarının sunulduğu kampanyaları sürdürmeye devam ediyor. Bu dönemde markalar; peşin alımlarda indirim, eski aracını getirene takas desteği ve düşük faiz oranlarıyla kredi imkânı gibi çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. İşte, 2025 Ağustos otomotiv kampanyaları ve ödeme seçenekleri...
- 1
NISSAN
- Nissan Qashqai'de Ağustos ayına özel 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,
- Ağustos ayına özel Yeni Nissan Qashqai'nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteği,
- e-POWER Qashqai'nin N-Design, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 200.000 TL'ye varan nakit alım desteği,
- Yeni Nissan Juke, Ağustos ayına özel kampanyasında, Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde 100.000TL nakit alım desteği,
- Nissan Juke'un Platinum ve Tekna donanım seviyesi otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz,
- Yeni Nissan Townstar için 300.000 TL'ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi,
- Nissan X-Trail'de 300.000TL'ye varan nakit alım desteği,
- Nissan X-Trail Platinum Premium donanım seviyesinde 300.000TL, Platinum donanımında 100.000 TL nakit alım desteği sunuyor.
- 2
FIAT
- Egea Sedan modeli nakit alımlarda geçerli 949 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar,
- Fiat Egea Cross ise ağustos ayı boyunca 1.079.900 TL’lik başlangıç fiyatı,
- FIAT 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçenekleri ağustos ayına özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,
- Topolino’da 2025 model yılına özel 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 65 bin TL nakit indirim olanağı
- 2024 model yılına sahip Topolino’nun Dolcevita gövdesine özel 123 bin TL indirim olanağı
- Yüzde 100 elektrikli araç deneyimiyle birleştiren Topolino, 540 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.
- 3
ALFA ROMEO
- Tonale’nin dizel ve hibrit motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde 500 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi,
- Junior modelinde 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi
- Ay sonuna dek, Junior’ın Ibrida Speciale ve Elettrica Speciale modellerinde takas desteği bulunuyor.
-
- 4
ŠKODA
- Škoda'nın kompakt sınıftaki modeli Fabia, 1.581.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Fabia Premium modelinde ise, yüzde 75 ÖTV oranı imkanı sunuluyor.
- Scala Monte Carlo, 1.999.900 TL kampanyalı fiyatının yanı sıra, 150.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği,
- Kamiq Elite modelinde 1.649.900 TL'den başlayan fiyatlar,
- Kamiq Premium 1.0 TSI DSG modelinde ise yüzde 75 ÖTV imkanı,
- Karoq, Ağustos ayında 300.000 TL'ye indirim,
- Octavia modelinde, tüzel müşterilere özel olarak 1.000.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi kampanyası,
- Škoda'nın amiral gemisi Superb modelinde Ağustos ayında yüzde 80'e düşen ÖTV oranı imkanı,
- Kodiaq modelinde yüzde 90'a düşen ÖTV imkanı,
- Tamamen elektrikli yeni nesil SUV'lar Elroq ve Enyaq modellerinde Ağustos ayında 25 ÖTV imkanı sunuluyor.
- 5
MERCEDES BENZ
Mercedes-Benz Kasko’yu tercih eden kurumsal müşterilere özel otomobil kampanyaları
- C 200: 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,05 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,
- GLC 180 & GLC 180 Coupé & GLC 300 d 4MATIC : 3.000.000 TL krediye 6 ay vadede %1,20 faiz veya 36 ay vadede %2,75 faiz,
- E 180: 3.500.000 TL krediye 6 ay vadede %1,75 faiz veya 36 ay vadede %2,90 faiz,
- E 220 d 4MATIC: 5.000.000 TL krediye 6 ay vadede %2,60 faiz veya 36 ay vadede %3,10 faiz.
- 6
Mercedes-Benz Kasko ile kurumsal müşterilere özel hafif ticari araç kampanyaları
- Vito: 750.000 TL krediye 18 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,
- Vito Select 124 CDI Uzun, Select 124 CDI Ekstra Uzun, Select 124 CDI Uzun 4x4: 500.000 TL krediye 10 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %2,59 faiz,
- Sprinter: 1.250.000 TL kredi için, 12 ay vadede %0 faiz veya 36 ay vadede 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,89 faiz,
- EQV: 750.000 TL kredi kullanımında 18 ay vadede %0 faiz,
- eSprinter: 12 ay vadeli 1.250.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %0 faiz,
- Mercedes-Benz Certified araçlar: 900.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz.
-
- 7
JAECOO
JAECOO 7’nin Evolve (4x4) versiyonunda ticari müşterilere özel 400.000 TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman olanaklarıyla 2.725.000 TL’den başlayan fiyatlardan yararlanabiliyor. JAECOO 7’nin Revive 4x2 versiyonu ise ağustos ayına özel 2.550.00 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılar ile buluşuyor.
- 8
OPEL
- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi
- Frontera Hybrid, 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği
- Mokka ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi imkânı
- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi imkânı - Yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi
KOBİ'lere özel kampanyalar
- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânı
- Combo 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
- Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneği
- Vivaro Cargo modeli, 5,3 m³ hacmindeki Ultimate versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim olanağı
- Ultimate XL versiyonlarında ise 600 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim imkanı
- Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği
- Movano, ağustos ayına özel 450 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği
- 9
SUZUKI
- Yeni Swift; Pulse ve Life olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde sunuluyor. Düşük yakıt tüketimiyle de öne çıkan ve tüm versiyonlarında ÖTV olanağı sunan Yeni Swift modeline, 200.000 TL’ye yüzde 0 faizli kredi desteği ile sahip olunabiliyor.
- Suzuki Vitara ise yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi imkanıyla ve 50.000 TL nakit alım desteği veriliyor.
- S-Cross, yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 50 bin TL nakit alım desteği veriliyor.
-