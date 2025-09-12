2025-2026 eğitim döneminde KYK yurtları ne zaman açılacak, öğrenciler ne zaman yurtlarda kalmaya başlayacak?
GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri de sürüyor. Öğrencilerin kayıtlarını 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yeni eğitim yılı hazırlığı sürerken, farklı şehirde okuyacak öğrenciler yurtların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2025-2025 KYK yurtları ne zaman açılacak? İşte, detaylar...
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025-2026 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının sonuçlandığını belirtti.
GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten yurt başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
2025 GSB YURT KAYIT TARİHLERİ NEDİR?
GSB yurt kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.
Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.
2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 eğitim yılı için KYK yurtlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak 2024 senesinde, öğrenciler 16 Eylül itibarıyla yurtlarda kalmaya başladı. Üniversitenin akademik takvimi gereği dersleri daha önce başlayan öğrenciler ise 13 Eylül’den itibaren yurtta barınma talebinde bulunabildi.