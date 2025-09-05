Habertürk
        2025-2026 dönemi AÖF sınav tarihleri: AÖF Güz ve Bahar Dönemi vize, final sınavları ne zaman?

        2025-2026 dönemi AÖF sınav tarihleri: AÖF Güz ve Bahar Dönemi vize, final sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 yılına ait yeni akademik takvimi duyuruldu. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, Güz ve Bahar dönemlerinde uygulanacak sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Güz Dönemi ve Bahar Dönemi için vize ile final sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı merak konusu olurken, adaylar şimdiden hazırlıklarını buna göre planlamak istiyor. Peki, AÖF'te Güz ve Bahar Dönemi vize ve final sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?

        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:15
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2025 akademik takvimi kamuoyuna açıklandı. Bu duyurunun ardından öğrenciler, özellikle Güz ve Bahar dönemlerinde yapılacak sınav tarihlerine yoğunlaştı. Adaylar, şimdiden çalışmalarını planlayabilmek için vize ve final sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, AÖF’te Güz ve Bahar Dönemi vize ile final sınavları hangi tarihlerde uygulanacak?

        • 2

          AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

          Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

        • 3

          AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

          Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Mayıs 2026

