2025-2026 dönemi AÖF sınav tarihleri: AÖF Güz ve Bahar Dönemi vize, final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 2025 akademik takvimi kamuoyuna açıklandı. Bu duyurunun ardından öğrenciler, özellikle Güz ve Bahar dönemlerinde yapılacak sınav tarihlerine yoğunlaştı. Adaylar, şimdiden çalışmalarını planlayabilmek için vize ve final sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, AÖF’te Güz ve Bahar Dönemi vize ile final sınavları hangi tarihlerde uygulanacak?