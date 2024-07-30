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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercih tarihleri: ÖSYM ile YKS üniversite tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

        YKS tercihlerinde son günler! 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

        YKS tercihleri 25 Temmuz itibarıyla başladı. Doğru bir bölüm seçmek isteyen öğrenciler, tercih danışmanlığı almak için hizmet noktalarına akın etti. Peki, 2024 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:04
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        • 1

          Hayalindeki üniversiteye girmek için çabalayan öğrencilerin YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih dönemi devam etse de artık son günlere giriyoruz. İşte, 2024 YKS tercih tarihleri...

        • 2

          2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

          YKS tercihleri, 25 Temmuz'da başladı ve 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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        • 3

          2024 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

          YKS'de 24 tercih hakkı var ancak 24 tane üniversite yazmak şart değil. Adaylar sadece bir üniversite yazarak da tercihini yapabilir.

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