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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı! 2024 ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ile üniversite sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

        YKS tercihleri açıklandı! 2024 YKS tercih sonuçları ÖSYM üzerinden açıklandı

        Öğrencilerin beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM üzerinden ilan edilen sonuçlarla beraber, öğrenciler istedikleri üniversiteye girip giremediğini öğrenmeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2024 YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

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        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:17
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          Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. 2024 YKS tercihleri, ÖSYM üzerinden erişeme açıldı. Peki, YKS tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, 2024 ÖSYM ile YKS tercih sonuçları öğrenme ekranı...

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          2024 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

          Aşağıdaki linkten YKS tercih sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.

          2024 YKS TERCİH SONUÇ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYNIZ

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