Her sene üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS sınavının üç oturumu olan TYT, AYT ve YDT'den oluşan üç oturumlu sınava giriyor. ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimini açıklamasıyla yeni yılda üniversite sınavının ne zaman yapılacağı da belirlendi. İşte, 2024 YKS sınavının yapılacağı tarih ve başvuru hakkında detaylar...