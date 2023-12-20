2024 yılına girmeye günler kala yılbaşı tatiline dair aramalar hız kazandı. Bu kapsamda hem özel sektör hem de kamu çalışanları yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini ve hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili günleri...