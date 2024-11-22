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        Haberler Bilgi Gündem 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı! TR-YÖS/2 sonuç sorgulama ekranı

        2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı! TR-YÖS/2 sonuç sorgulama ekranı

        2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, 'https://sonuc.osym.gov.tr/' web sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonucuna erişebilir. İşte, 2024-TR-YÖS/2 sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:07
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        • 1

          27 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM üzeriden duyuruldu. Adaylar sonuca ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. İşte, 2024-TR-YÖS/2 sonuç sorgulama sayfası...

        • 2

          2024-TR-YÖS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          27 Ekim'de yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı ve sonuç ekranı erişime açıldı.

        • 3

          2024-TR-YÖS/2 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

          Aşağıdaki linkten sınav sonucunuzu öğrenebileceğiniz linke ulaşabilirsiniz.

          2024-TR-YÖS/2 SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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