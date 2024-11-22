2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı! TR-YÖS/2 sonuç sorgulama ekranı
2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, 'https://sonuc.osym.gov.tr/' web sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonucuna erişebilir. İşte, 2024-TR-YÖS/2 sonuç sorgulama ekranı...
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27 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM üzeriden duyuruldu. Adaylar sonuca ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. İşte, 2024-TR-YÖS/2 sonuç sorgulama sayfası...
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2024-TR-YÖS/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Ekim'de yapılan Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı ve sonuç ekranı erişime açıldı.
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2024-TR-YÖS/2 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten sınav sonucunuzu öğrenebileceğiniz linke ulaşabilirsiniz.