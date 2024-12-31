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        Haberler Dünya 2024'te dünya nüfusu 71 milyon arttı | Dış Haberler

        2024'te dünya nüfusu 71 milyon arttı

        ABD Nüfus Sayım Bürosunun tahminlerine göre 2024 yılında dünya nüfusu 71 milyon arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 01:28 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:28
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        2024'te dünya nüfusu 71 milyon arttı
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        ABD Nüfus Sayım Bürosunun tahminlerine göre, 2024'te dünya nüfus artışında 2023'e göre hafif bir yavaşlama oldu. Geçen sene dünya nüfusu 75 milyon kişi artmıştı.

        Dünya nüfusu, bu yıl yüzde 0,9'luk yükselişle, 71 milyondan fazla arttı.

        1 Ocak 2025'te dünya nüfusunun 8,09 milyar olması bekleniyor.

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