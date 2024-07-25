2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor, açılış töreni saat kaçta?
2024 Yaz Olimpiyatları Paris'te başlıyor. 200'den fazla ülkenin katılacağı Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den 102 sporcu katılım gösterecek. Olimpiyatlarda madalya kazanan sporcular Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebilecek. Dünya çapında milyonlarca kişinin yakından takip edeceği organizasyon öncesinde, "2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor, açılış töreni saat kaçta? Paris Olimpiyat Oyunları hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Paris Olimpiyatları hakkında tüm detaylar...
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Paris Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları açılış töreni Seine Nehri'nde düzenlenecek. 206 ülkeden 32 dalda toplam 10 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Paris Olimpiyatları'nda hazırlıkların sonuna gelindi. Peki, "2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor, açılış töreni saat kaçta? Paris Olimpiyat Oyunları hangi kanalda?" İşte ayrıntılar...
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PARİS OLİMPİYATLARI 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Başkent Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. 33. Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreni, Seine Nehri'nde yapılacak.
Olimpiyat oyunları TRT SPOR ve TRT YILDIZ kanallarından canlı yayınlanacak.
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PARİS 2024 PEK ÇOK İLKE İMZA ATACAK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na 206 ülkeden 32 dalda 10 bin 500 sporcu katılacak. 306 madalya için sporcular rekabet edecek. Birçok alanda ilklerin yaşanacağı Paris 2024’te çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık başlıklarına odaklanılacak.
Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olacak. Sıfır emisyonlu araçlardan oluşan bir filo, yarışma boyunca köyde ulaşımı sağlayacak. Paris 2024’te ayrıca kadın ve erkek sporcuların sayısı eşitlenecek ve dev organizasyonda 5 bin 250 kadın sporcu ile 5 bin 250 erkek sporcu madalyalara ulaşabilmek için ter dökecek. Tören için seyircilerin çoğundan giriş ücreti alınmayacak Paris 2024’te, maraton yarışı da ilk kez halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.
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PARİS OLİMPİYATLARI’NA TÜRKİYE’DEN KAÇ SPORCU KATILACAK?
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sitesinde yer alan ve 15 Nisan'da güncellenen listeye göre, Türkiye Paris 2024'e 55 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor.
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, okçulukta Mete Gazoz, güreşte Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvandoda Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı. 2020 Tokyo'da karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.
Türkiye; atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzmede şu ana kadar 55 milli sporcuyla kota aldı.
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TÜRKİYE'DEN 102 SPORCU!
Türkiye Cumhuriyeti’nin Olimpiyat Oyunları’ndaki yüzüncü yılında, "Team Türkiye" 102 sporcu ile Paris 2024’te ülkemize gurur dolu yeni anlar yaşatacak. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na günler kala, Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek "Team Türkiye" kafilesi belli oldu. "Yüz Yılın Takımı"nda 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 milli sporcunun yer alması kesinleşti. Böylece Londra 2012'den sonra ikinci kez kafiledeki kadın sporcu sayısı erkek sporculardan daha yüksek oldu.
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2024 OLİMPİYATLARI SPOR BRANŞLARI ŞU ŞEKİLDE:
3x3 Basketbol
Atıcılık
Atletizm
Badminton
Basketbol
Binicilik (At Terbiyesi)
Binicilik (Engel Atlama)
Binicilik (Üç Günlük Yarışma)
Bisiklet (BMX Freestyle)
Bisiklet (BMX Racing)
Bisiklet (Dağ Bisikleti)
Bisiklet (Salon Bisikleti)
Bisiklet (Yol Bisikleti)
Boks
Break Dans
Cimnastik (Artistik)
Cimnastik (Ritmik)
Cimnastik (Trampolin)
Eskrim
Futbol
Golf
Güreş
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Kano (Slalom)
Kano (Sprint)
Kaykay
Kürek
Masa Tenisi
Modern Pentatlon
Okçuluk
Plaj voleybolu
Ragbi (7'li)
Spor Tırmanışı (Lead-Boulder)
Spor Tırmanış (Sürat)
Sörf
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Voleybol
Yelken
Su Sporları (Artistik Yüzme)
Su Sporları (Yüzme)
Su Sporları (Atlama)
Su Sporları (Maraton)
Su Sporları (Sutopu)