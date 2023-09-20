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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu Türkiye puan durumu sıralaması! Filenin Sultanları puan durumu nedir, grupta kaçıncı sırada? - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk üç maçında Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden Filenin Sultanları, Arjantin'i de 3-1 ile geçti. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:20
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        • 1

          A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Arjantin ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve gruptaki üst üste 4. galibiyetini aldı. 19 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Milliler Arjantin'i 3-1 geçerek 4'te 4 yaptı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...

        • 2

          FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI!

          Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının dördüncü gününde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonunda Arjantin ile karşılaştı.

          'Filenin Sultanları' seriye devam ederek Arjantin'i de 3-1 ile geçti. Türkiye turnuvada 4'te 4 yapmış oldu.

          A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

          15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

          17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

          19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

          20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

        • 3

          2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

          1) Türkiye - 12 Puan (4 maç)

          2) Japonya - 9 Puan (3 maç)

          3) Brezilya - 8 Puan (3 maç)

          4) Belçika - 6 Puan (4 maç)

          5) Arjantin - 3 Puan (4 maç)

          6) Porto Riko - 3 Puan (3 maç)

          7) Bulgaristan - 1 Puan (3 maç)

          8) Peru - 0 Puan (4 maç)

        • 4

          A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

          20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

          22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

          23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

          24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

        • 5

          PARİS'E NASIL GİDİLİYOR?

          Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.

          Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.

          Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

        • 6

          Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

          Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

          Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        • 7

          Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

          Pasör çaprazı: Melissa Vargas

          Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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