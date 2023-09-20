A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Arjantin ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve gruptaki üst üste 4. galibiyetini aldı. 19 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Milliler Arjantin'i 3-1 geçerek 4'te 4 yaptı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...