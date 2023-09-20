2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk üç maçında Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden Filenin Sultanları, Arjantin'i de 3-1 ile geçti. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Arjantin ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve gruptaki üst üste 4. galibiyetini aldı. 19 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Milliler Arjantin'i 3-1 geçerek 4'te 4 yaptı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...
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FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI!
Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı, 2024 Paris Olimpiyat elemeleri maçlarının dördüncü gününde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonunda Arjantin ile karşılaştı.
'Filenin Sultanları' seriye devam ederek Arjantin'i de 3-1 ile geçti. Türkiye turnuvada 4'te 4 yapmış oldu.
A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin
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2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 12 Puan (4 maç)
2) Japonya - 9 Puan (3 maç)
3) Brezilya - 8 Puan (3 maç)
4) Belçika - 6 Puan (4 maç)
5) Arjantin - 3 Puan (4 maç)
6) Porto Riko - 3 Puan (3 maç)
7) Bulgaristan - 1 Puan (3 maç)
8) Peru - 0 Puan (4 maç)
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A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
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PARİS'E NASIL GİDİLİYOR?
Filenin Sultanları, B Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlaması durumunda Fransa'daki olimpiyat oyunlarında yer almayı garantileyecek.
Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 içine giremeyen ülkelerin "olimpiyat umutları" bitmeyecek. Paris'e vize hakkı elde edemeyen ülkeler, elemelerin ardından gözlerini, 2024 Milletler Ligi mücadelesine çevirecek.
Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat kotası hakkı kazanacak. Milletler Ligi karşılaşmalarının ardından yapılacak ve olimpiyat elemeleri sonucunda Fransa vizesi alan takımların bulunmayacağı sıralamada "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
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Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt