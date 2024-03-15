2024 Ortak sınav tarihleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ikinci dönem birinci ortak sınavlara ilişkin örnek soru kitapçığını öğrencilerin erişimine sundu. Sınava kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler ortak sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavlar son olarak aralık ayında tamamlanmıştı. İşte MEB ile 2024 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri...
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Ortak sınavlar için geri sayım başladı. Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 sorudan, 9. sınıf Türk dili ve Edebiyatı dersi 7 sorudan, 9. sınıf matematik dersi ise 8 sorudan oluşacak. Peki, "2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?" İşte ortak yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçığı...
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2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.
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2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORU DAĞILIMI
Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.
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6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
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6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
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9. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sınav konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
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