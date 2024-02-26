2024 yılında KPSS'nin (Kamu Personeli Seçme Sınav) ne zaman yapılacağı sene başından beri büyük merak konusuydu. ÖSYM'nin yaptığı son açıklamalara göre KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini yaparak sınava girebilecek. İşte detaylar...