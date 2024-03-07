2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) geç başvuruları başladı! EKPSS geç başvuru ücretleri ne kadar?
ÖSYM tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geç başvuru süreci başladı! 29 Şubat'ta başvuru sürecini kaçıran adaylar geç başvuru şansından yararlanabilecek. Peki geç başvurular ne zaman sona erecek? Geç başvurular için belirlenen ücret ne? İşte detaylar...
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ÖSYM, EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için geç başvuruların başladığını duyurdu. Asıl başvuru dönemini kaçıran adaylar, ÖSYM AİS üzerinden geç başvuruları değerlendirebilece. Geç başvuru tarihini kaçırmak istemeyenler ise "EKPSS geç başvuruları ne zaman bitecek?" araştırması yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
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ASIL BAŞVURULAR ŞUBAT'TA SONLANMIŞTI
EKPSS başvuruları 12 Şubat'ta alınmaya başlanmış ve 29 Şubat'ta sonlanmıştı. Başvuru sürecini değerlendiremeyen adaylar 29 Şubat'tan bu yana geç başvuruların başlamasını bekliyor. Bugün (7 Mart) itibariyle EKPSS'ye girmek isteyen adaylar için geç başvuru süreci başladı.
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GEÇ BAŞVURU SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?
7 Mart'ta başlayan başvurular bir gün daha devam edecek. 8 Mart itibarıyla EKPSS için başvuru alınmayacak.
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EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
Geç başvuruların da sona ermesinin ardından EKPSS için adaylar geri sayıma geçecek. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 28 Nisan'da 81 ilde gerçekleşecek.
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EKPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ BELLİ OLDU!
Öğrencilerin EKPSS için ödemesi gereken tutar ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklandı. Aday öğrenciler EKPSS sınavı için 75 TL ödeme yapacak. Ödemeler ÖSYM kartlı ödeme sistemi üzerinden alınacak.