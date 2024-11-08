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        Haberler Kültür-Sanat 2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri verildi

        2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri verildi

        Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle bu yıl 9. kez düzenlediği 2024 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:31
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        Attila İlhan Edebiyat Ödülleri verildi
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        Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle bu yıl 9. kez düzenlediği 2024 Attila İlhan Edebiyat Ödül Töreni, TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

        Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Lal İlhan, programın açılışında, vakfın kuruluşuna ve ödüllere ilişkin bilgi verdi.

        BU YIL ROMAN ÖDÜLÜ YAZAR ALİ İPEK'İN OLDU

        Attila İlhan Edebiyat Ödülleri Seçici Kurullar Onursal Başkanı Doğan Hızlan, bu yılki roman ödülünün "Kimsenin Ölmediği Bir Cinayet Öyküsü" isimli romanıyla yazar Ali İpek'e verileceğini belirterek, ödülün gerekçesini "Eser, son derece ilginç bir konuyu kendine has bir tarzda ve yaratıcı bir atmosferde işlemesi sebebiyle ödüle değer bulunmuştur" diye açıkladı.

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        İpek, plaketini aldıktan sonra editörüne ve yayınevine teşekkür ederek, "Edebiyat var oldukça, insana dair hisler de var olacaktır" dedi.

        ŞİİR ÖDÜLÜ ONUR SAKARYA'YA VERİLDİ

        Ödüllerin Seçici Kurul Başkanı Metin Celal de bu yılki şiir ödülünün, Tekliler isimli kitabı ile Onur Sakarya'ya verildiğini belirtti.

        Sakarya, "Ortaokulda başlayan şiir serüvenimde Attila İlhan benim için çok önemli bir yer tutuyor. Babamın kütüphanesi İlhan'ın şiir kitapları vardı. 'Ben Sana Mecburum' kitabını defalarca hatmetmişimdir. İlk zamanlarda ona öykünerek yazdığım onlarca şiir oldu. Onun gibi yazmaya çalıştım. Orhan Veli ve Attila İlhan o yaşlarda benim ilham kaynağımdı. İlhan'ın şiirleri bana şiirde ritmi öğretti" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Yakup Çelik'in açıkladığı 2024 Attila İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Güzel Seferlerin Süvarisi romanıyla yazar Özgür Mutlu'ya takdim edildi.

        Bu yıl ödüllere, şiir dalında 48, roman dalında ise 82 eserle başvuru yapıldı.

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        #attila ilhan edebiyat ödülleri
        #Attila İlhan
        #edebiyat
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