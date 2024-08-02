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        Haberler Bilgi Gündem 2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor, ne zamana kadar aşure yapılır? Muharrem ayı bitiş tarihi

        2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar aşure dağıtılabilir?

        16 Temmuz'da başlayan Aşure Günü bu sene de idrak edildi. Bolluk, bereket ve paylaşmanın sembolü olan aşure ayının sonuna gelindi. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor, ayın kaçına kadar aşure dağıtılır? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:45
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        • 1

          Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu sene 16 Temmuz'da başladı. Ülke genelinde tüm kazanlarda kilolarca aşure pişirildi. Ancak bolluğun ve bereketin simgesi olan Aşure Günü bitmek üzere. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

          Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu sene 16 Temmuz'da başladı. Aşure Günü, Muharrem ayının son günü olan 5 Ağustos'a kadar devam edecek. 5 Ağustos'ta Safer ayı başlayacak.

        • 3

          MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

          “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Muhamemed (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

          Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir.

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