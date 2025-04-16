‘2024 Adalet İstatistikleri Raporu’ yayımlandı: Başsavcılıklara gelen dosya sayısı arttı

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü '2024 yılı Adalet Verileri” yayımladı.

Verilere göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Daireleri ve Hukuk Dairelerine gelen dosya sayısının azaldığı görüldü. 2024 yılında Danıştay Dairelerine 201 bin 962 dava dosya gönderildi. Anayasa Mahkemesine ise geçen yıl 165 bin 294 bireysel başvuru yapıldı.

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2015-2024 YILLARI ARASINDA GELEN DOSYA SAYILARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2015 yılında 765 bin 798 dosya gelirken, 2024’te bu sayı 159 bin 230’a düştü. Yargıtay Ceza Daireleri’ne gelen dosya sayısı 841 bin 75’ten 489 bin 429’a, Hukuk Daireleri’ne gelen dosya sayısı ise 744 bin 866’dan 180 bin 46’ya geriledi. Danıştay’a gelen dosya sayısı da 378 bin 132’den 201 bin 962’ye indi. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sayısı 2015’te 36 bin 339 iken, 2024’te 165 bin 294’e yükseldi.

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BAŞSAVCILIKLARA GELEN DOSYA SAYILARI 10 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Cumhuriyet Başsavcılıklarına 2015 yılında gelen dosya sayısı 7 milyon 183 bin 711 iken, bu sayı 2024’te 11 milyon 661 bin 519’a yükseldi. Hukuk mahkemelerine 2015’te 3 milyon 400 bin 610 dosya gelirken, 2024’te bu rakam 5 milyon 369 bin 402’ye çıktı. Ceza mahkemelerinde ise 2015 yılında 2 milyon 619 bin 651 olan dosya sayısı, 2024 itibarıyla 3 milyon 919 bin 685 oldu.

HAKİMLERİN BAKTIĞI DOSYA SAYILARININ AZALDIĞI GÖRÜLDÜ 2015 yılında toplam 10 bin 382 hakim görev yaparken, bu sayı 2024’te 17 bin 61’e yükseldi. Adli yargıda 2015’te bir hakime ortalama 914 dosya düşerken, 2024’te bu sayı 892’ye geriledi. İdari yargıda ise 2015’te hakim başına düşen dosya sayısı 400 iken, 2024’te 510’a çıktı.