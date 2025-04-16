Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı ‘2024 Adalet İstatistikleri Raporu’ yayımlandı: Başsavcılıklara gelen dosya sayısı arttı | Son dakika haberleri

        ‘2024 Adalet İstatistikleri Raporu’ yayımlandı: Başsavcılıklara gelen dosya sayısı arttı

        Adalet Bakanlığı verilerine göre, Yargıtay ve Danıştay'a giden dosya sayıları azaldı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ceza mahkemelerine gelen dosya sayıları ise büyük oranda arttı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başsavcılıklara gelen dosya sayısı arttı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğü '2024 yılı Adalet Verileri” yayımladı.

        Verilere göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Daireleri ve Hukuk Dairelerine gelen dosya sayısının azaldığı görüldü. 2024 yılında Danıştay Dairelerine 201 bin 962 dava dosya gönderildi. Anayasa Mahkemesine ise geçen yıl 165 bin 294 bireysel başvuru yapıldı.

        2015-2024 YILLARI ARASINDA GELEN DOSYA SAYILARI

        Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2015 yılında 765 bin 798 dosya gelirken, 2024’te bu sayı 159 bin 230’a düştü. Yargıtay Ceza Daireleri’ne gelen dosya sayısı 841 bin 75’ten 489 bin 429’a, Hukuk Daireleri’ne gelen dosya sayısı ise 744 bin 866’dan 180 bin 46’ya geriledi. Danıştay’a gelen dosya sayısı da 378 bin 132’den 201 bin 962’ye indi. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sayısı 2015’te 36 bin 339 iken, 2024’te 165 bin 294’e yükseldi.

        REKLAM

        BAŞSAVCILIKLARA GELEN DOSYA SAYILARI 10 YILDA ARTIŞ GÖSTERDİ

        Cumhuriyet Başsavcılıklarına 2015 yılında gelen dosya sayısı 7 milyon 183 bin 711 iken, bu sayı 2024’te 11 milyon 661 bin 519’a yükseldi. Hukuk mahkemelerine 2015’te 3 milyon 400 bin 610 dosya gelirken, 2024’te bu rakam 5 milyon 369 bin 402’ye çıktı. Ceza mahkemelerinde ise 2015 yılında 2 milyon 619 bin 651 olan dosya sayısı, 2024 itibarıyla 3 milyon 919 bin 685 oldu.

        HAKİMLERİN BAKTIĞI DOSYA SAYILARININ AZALDIĞI GÖRÜLDÜ

        2015 yılında toplam 10 bin 382 hakim görev yaparken, bu sayı 2024’te 17 bin 61’e yükseldi. Adli yargıda 2015’te bir hakime ortalama 914 dosya düşerken, 2024’te bu sayı 892’ye geriledi. İdari yargıda ise 2015’te hakim başına düşen dosya sayısı 400 iken, 2024’te 510’a çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Bakan Şimşek'ten kripto borsalarına uyarı
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        "Aaron Boupendza hayatını kaybetti!"
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına ceza yağdı!
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        Kenan Yıldız'a Bayern Münih Kancası!
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        X’e yeni rakip sosyal medya platformu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        "Divan başkanı, arkadaşları ile istifa etmeli"
        Habertürk Anasayfa