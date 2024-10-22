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        Haberler Bilgi Spor 2024- 2025 NBA sezonu ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? İşte NBA başlangıç tarihi

        2024- 2025 NBA sezonu ne zaman başlıyor?

        NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yılda Batı ve Doğu Konferansı'nda 15'er takım mücadele edecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ve NBA yeni sezon takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:32
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        • 1

          NBA başlamasına sayılı saatler kaldı. Tüm dünyada sporseverler tarafından heyecanla takip edilen NBA'de yeni sezon yıldızların kapışmasına sahne olacak. Öte yandan Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Lebron James oğluyla birlikte yeni sezonda aynı takımda forma giyerek tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor?

        • 2

          NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          2024-2025 sezonu başlangıç tarihi 22 Ekim Salı gününü 23 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece gerçekleşecek.

          Açılış maçı ise Boston Celtics ile New York arasında TSİ 02.30'da oynanacak.

        • 3

          NBA YENİ SEZON TAKVİMİ

          22-26 Ekim: Kia NBA İhbarı 2024

          26 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri

          28 Ekim-7 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı

          2 Kasım: NBA Mexico City Maçı 2024

        • 4

          8 Kasım: NBA G Ligi Başlangıç ​​Turnuvası

          12 Kasım: Emirates NBA Kupası

          17 Aralık: Emirates NBA Kupası Şampiyonası

          27 Aralık: NBA G Ligi 34 maçlık normal sezonu

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