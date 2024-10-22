2024- 2025 NBA sezonu ne zaman başlıyor?
NBA'de sezon öncesi maçlarının oynanmasıyla 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi merak konusu oldu. Her sene olduğu gibi bu yılda Batı ve Doğu Konferansı'nda 15'er takım mücadele edecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte, 2024-2025 sezonu başlangıç tarihi ve NBA yeni sezon takvimi...
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NBA başlamasına sayılı saatler kaldı. Tüm dünyada sporseverler tarafından heyecanla takip edilen NBA'de yeni sezon yıldızların kapışmasına sahne olacak. Öte yandan Los Angeles Lakers forması giyen dünyaca ünlü oyuncu Lebron James oğluyla birlikte yeni sezonda aynı takımda forma giyerek tarihte bir ilki gerçekleştirecek. Peki, NBA ne zaman başlıyor?
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NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024-2025 sezonu başlangıç tarihi 22 Ekim Salı gününü 23 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gece gerçekleşecek.
Açılış maçı ise Boston Celtics ile New York arasında TSİ 02.30'da oynanacak.
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NBA YENİ SEZON TAKVİMİ
22-26 Ekim: Kia NBA İhbarı 2024
26 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri
28 Ekim-7 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı
2 Kasım: NBA Mexico City Maçı 2024
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8 Kasım: NBA G Ligi Başlangıç Turnuvası
12 Kasım: Emirates NBA Kupası
17 Aralık: Emirates NBA Kupası Şampiyonası
27 Aralık: NBA G Ligi 34 maçlık normal sezonu