Bekçilik yazılı sınavı için geri sayım sürüyor. 22 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, bekçi yazılı sınavının yapılacağı tarihi araştırmaya sürdürüyor. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınavı tarihi Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki, "2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçi yazılı sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" İşte bekçilik sınavının uygulanacağı tarih...