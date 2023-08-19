YKS tercih yerleştirme sonuçları için geri sayım sürerken YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "2023 YKS ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak, kimler ek tercih yapabilir?" İşte YKS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...