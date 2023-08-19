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        Haberler Gündem 2023 YKS ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak? Kimler YKS ek tercih yapabilir?

        2023 YKS 2. ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında alındı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayan adaylar tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar gözünü, YKS ek tercih tarihi ve boş kontenjan listesine çevirecek. İşte 2023 YKS 2. ek tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 20:19
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        • 1

          YKS tercih yerleştirme sonuçları için geri sayım sürerken YKS ek tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "2023 YKS ek tercihler olacak mı, ne zaman yapılacak, kimler ek tercih yapabilir?" İşte YKS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

        • 3

          Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

        • 4

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

        • 5

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 6

          YKS EK TERCİHLERDE PUAN DÜŞER Mİ?

          İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

        • 7

          İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

          İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

        • 8

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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