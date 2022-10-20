2023 YILINDA DİNİ GÜNLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılının Ocak ayında başlayarak, sene sonuna kadar birçok dini gün Müslümanları bekliyor. Her dini günde, Müslümanlar namaz kılarak, dua ederek, tövbe ederek Allah'a yöneliyor.