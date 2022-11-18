Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylar Müslüman dünyasında ayrı bir önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihini haberimizde paylaştık. İşte "Üç aylar ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı...