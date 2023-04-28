TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray’ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.
Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.