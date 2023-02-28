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2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplamda 85 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, 42 bin 500 ile ilk personel alımını 2022 Aralık ayında yaparken, ikinci 42 bin 500 personel alımının ne zaman yapılacağı gündemi meşgul etmeye başladı. İkinci etap 42.500 personel alımı başvuruları ve kadro-branş dağılımı için gözler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tercih kılavuzu hakkında tüm detaylar...

Giriş: 28.02.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımlarında geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı ilk personel alımını 42 bin 500 ile ile Aralık ayında gerçekleştirmişti. Atama bekleyen sağlıkçılar ikinci etap Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başlandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı, kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak?" İşte ayrıntılar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 1. ETAP GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı gerçekleştirdi.

    15 bin 537 kişi tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşireden oluşan toplamda 30 bin sözleşmeli personel ataması yapıldı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi. 

     

  • Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme açıklandığında haberimize eklenecektir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞCİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

     

  • SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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