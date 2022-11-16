Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı. 2023 Grammy Ödülleri'nde Beyonce dokuz kategoride aday gösterilirken, onu sekiz adaylıkla ünlü rapçi Kendrick Lamar takip etti... İşte 2023 Grammy Ödülleri'nin adayları

HABERTURK.COM

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu. 65. Grammy Ödülleri, 5 Şubat 2023'te Los Angeles'taki Crypto.com Arena'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte adaylar...

YILIN KAYDI

Don't Shut Me Down — ABBA

Easy on Me — Adele

Break My Soul — Beyonce

Good Morning Gorgeous — Mary J. Blige

"You and Me on the Rock — Brandi Carlile featuring Lucius

Woman — Doja Cat

Bad Habit — Steve Lacy

The Heart Part 5 —Kendrick Lamar

About Damn Time — Lizzo

As It Was — Harry Styles

Adele

YILIN ALBÜMÜ

Voyage — ABBA

30 — Adele

Un Verano Sin Ti — Bad Bunny

Renaissance — Beyonce

Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Mary J. Blige

In These Silent Days — Brandi Carlile

Music of the Spheres — Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers — Kendrick Lamar

Special — Lizzo

Harry's House — Harry Styles

YILIN ŞARKISI

abcdefu — Gayle

About Damn Time — Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) — Taylor Swift

As It Was — Harry Styles

Bad Habit — Steve Lacy

Break My Soul — Beyonce

Easy on Me — Adele

God Did — DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, Fridayy)

The Heart Part 5" — Kendrick Lamar

Just Like That — Bonnie Raitt

(Taylor Swift)

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

Easy on Me — Adele

Moscow Mule — Bad Bunny

Woman — Doja Cat

Bad Habit — Steve Lacy

About Damn Time — Lizzo

As It Was — Harry Styles

(Harry Styles)

EN İYİ İKİLİ/GRUP PERFORMANSI

Don't Shut Me Down — ABBA

Bam Bam — Camila Cabello featuring Ed Sheeran

My Universe — Coldplay and BTS

I Like You (A Happier Song)— Post Malone and Doja Cat

Unholy — Sam Smith and Kim Petras

EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

Voyage — ABBA

30 — Adele

Music of the Spheres — Coldplay

Special — Lizzo

Harry's House — Harry Styles

(Beyonce)

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYDI

Break My Soul — Beyonce

Rosewood — Bonobo

Don't Forget My Love — Diplo and Miguel

I'm Good (Blue) — David Guetta and Bebe Rexha

Intimidated — Kaytranada Featuring H.E.R.

On My Knees — Rüfüs Du Sol

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMÜ

Renaissance — Beyonce

Fragments — Bonobo

Diplo — Diplo

The Last Goodbye — Odesza

Surrender — Rüfüs Du Sol

EN İYİ RAP PERFORMANSI

God Did — DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy

Vegas — Doja Cat

Pushin P — Gunna and Future featuring Young Thug

F.N.F. (Let's Go) — Hitkidd and GloRilla

The Heart Part 5 — Kendrick Lamar

EN İYİ RAP ŞARKISI

Churchill Downs — Jack Harlow featuring Drake

God Did — DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend, and Fridayy

The Heart Part 5 — Kendrick Lamar

Pushin P — Gunna and Future featuring Young Thug

Wait For U — Future featuring Drake and Tems)

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

God Did — DJ Khaled

I Never Liked You — Future

Come Home the Kids Miss You — Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers — Kendrick Lamar

It's Almost Dry — Pusha T

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Virgo's Groove – Beyonce

Here With Me — Mary J. Blige featuring Anderson .Paak

Over — Lucky Daye

Hrs & Hrs — Muni Long

Hurt Me So Good — Jazmine Sullivan

EN İYİ R&B ŞARKISI

Cuff It — Beyoncé

Good Morning Gorgeous — Mary J. Blige

Hrs & Hrs — Muni Long

Hurt Me So Good — Jazmine Sullivan

Please Don't Walk Away — PJ Morton

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Good Morning Gorgeous (Deluxe) — Mary J. Blige

Breezy (Deluxe) — Chris Brown

Black Radio III — Robert Glasper

Candydrip — Lucky Daye

Wach the Sun — PJ Morton

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK PERFORMANSI

There'd Better Be a Mirrorball — Arctic Monkeys

Certainty — Big Thief

King — Florence + The Machine

Chaise Longue — Wet Leg

Spitting Off the Edge of the World — Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

WE — Arcade Fire

Dragon New Warm Mountain I Believe in You — Big Thief

Fossora — Björk

Wet Leg — Wet Leg

Cool It Down — Yeah Yeah Yeahs

EN İYİ COUNTRY MÜZİK ŞARKISI

Circles Around This Town — Maren Morris

Doin' This — Luke Combs

I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From the Vault) — Taylor Swift

If I Was a Cowboy — Miranda Lambert

I'll Love You Till the Day I Die — Willie Nelson

'Til You Can't — Cody Johnson

EN İYİ COUNTRY MÜZİK ALBÜMÜ

Growin' Up — Luke Combs

Palomino — Miranda Lambert

Ashley McBryde Presents: Lindeville — Ashley McBryde

Humble Quest — Maren Morris

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Black Summer — Red Hot Chili Peppers

Blackout — Turnstile

Broken Horses — Brandi Carlile

Harmonia's Dream — The War On Drugs

Patient Number 9 — Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Dropout Boogie — The Black Keys

The Boy Named If — Elvis Costello & the Imposters

Crawler — Idles

Mainstream Sellout — Machine Gun Kelly

Patient Number 9 — Ozzy Osbourne

Lucifer On the Sofa — Spoon

EN İYİ KLİP

Easy on Me — Adele

Yet to Come — BTS

Woman — Doja Cat

The Heart Part 5 — Kendrick Lamar

As It Was — Harry Styles

All Too Well: The Short Film — Taylor Swift

A Beautiful Time — Willie Nelson