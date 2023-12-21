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        Haberler Spor Futbol 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde, Manchester City ile Fluminense karşılaşacak - Futbol Haberleri

        2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde, Manchester City ile Fluminense karşılaşacak

        Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde Manchester City ile Fluminense karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:27
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        Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
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        Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde İngiltere'nin Manchester City takımı ile Brezilya temsilcisi Fluminense karşı karşıya gelecek.

        FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunun mücadele ettiği organizasyonun finalinde Manchester City ile Fluminense, Kral Abdullah Spor Kenti Stadı'nda, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.

        Üçüncülük müsabakası ise Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da Prens Abdullah el-Faysal stadyumunda oynanacak.

        REAL MADRID 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

        Bu sene 20. kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda daha önce 5 kez İspanya'nın Real Madrid takımı şampiyon oldu.

        İspanyol ekibi Barcelona ise 3 kez kupaya uzanırken Alman temsilcisi Bayern Münih ve Brezilya ekibi Corinthians Paulista ise 2'şer kez kupayı müzelerine götürdüler.

        İngiliz temsilcileri Chelsea, Liverpool ve Manchester United, İtalyan ekipleri Inter ve Milan ile Brezilya takımları Internacional ve Sao Paulo ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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