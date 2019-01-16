2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı bugün başlıyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı" bugün Sabancı Öğretmenevinde gerçekleştirilecek.

AA'nın haberine göre; İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda, 2023 Vizyon Belgesi'nin detayları ve belgede yer alan eğitim uygulamaları ile yürütülecek projeler konuşulacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde eğitimde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili faaliyetlerin uygulamasındaki farklılıkların tespit edilmesi, risklerin, ihtiyaçların ve önerilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, gelecek tasavvurunun inşasına öncülük eden Vizyon Belgesi'nde yer alan 20 konunun içerdiği hedefleri kapsıyor.

Temel eğitimden, erken çocukluk dönemi eğitimine, orta öğretimden mesleki teknik eğitime, özel eğitimden insan kaynakları eğitimine kadar birçok alanı içeren çalıştayda, vizyonu belgesinde yer alan başlıklar, kendi içinde birbirine yakınlığına dikkat edilerek, her biri hedef kitlesi ve çalışma ortamları birbirinden farklı olan 3 küme ve 9 grupta ele alınacak.

Çalıştayda, oluşturulan çalışma grupları ile "veriye dayalı yönetim", "ölçme ve değerlendirme", "insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi", "okulların finansmanı", "teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri", "rehberlik ve psikolojik danışmanlık", "özel eğitim", "özel yetenek", "yabancı dil eğitimi", "öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm", "erken çocukluk", "temel eğitim", "orta öğretim", "teknik eğitim liseleri" ve "hayat boyu öğrenme" gibi konu başlıklarına ilişkin çözüm önerileri sunulacak.

Akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri, veliler ve öğrencilerin katılacağı çalıştay öncesi, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin panel düzenlenecek.

Çalıştayın çıktıları İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından raporlaştırılarak, 2023 Eğitim Vizyonu'na katkıda bulunmak üzere MEB'e sunulacak.

"EĞİTİM VİZYONUNUN TEMEL AMACI BİLİME SEVDALI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2023 Vizyon Belgesi'nin, nitelikli ve kapsayıcı eğitim hedefi doğrultusunda her öğrencinin kendini tanıyarak, insani, milli ve manevi değerleri ile donanımını geliştirmeyi ve çevre duyarlılığını içselleştirmeleri üzerinde durduğunu belirtti.

Çalıştayın 2023 vizyonu perspektifiyle eğitimde gerçekleşmesini öngördükleri değişimin önünün açılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Yazıcı, "2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. Çalıştay, MEB'in ülke genelinde belirlediği vizyon hedeflerine sahadan veri toplamak ve gelişimini sağlamak açısından önemlidir" değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda eğitim alanında yaptığı ve planladığı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, eğitimde amaçlananın, değerleri ve kültürü kuşaklara aktarmak, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda değişimi başlatmak olduğunu vurguladı.

2023 Vizyon Belgesi'nin çocuğun tek yönlü yetiştirilmemesi gerektiği üzerinde durduğunu aktaran Yazıcı, şunları kaydetti: "Yetiştirilen bireyi tek yönlü beden olarak geliştirirseniz, belki kasları çok gelişir ama kıran, döken, toplumda istenen bütünleşmeyi sağlayamayan bireyler ortaya çıkar. Aynı zamanda beden, ruh ve zihnin geliştirildiği, matematik, geometri, sanat, edebiyat iştigal edecek, bundan zevk alacak, estetik değerleri gelişmiş bir birey yetiştirme noktasında bütünleştirilecek bir açılımı, vizyon olarak görmek gerekecek. Bilimin yol göstericiliği ve ışığı, aslında insanlık gelişiminde çok çok önemli. Bilim aslında bireyin, toplumun, geleceğin çok yönlü olarak seyrini de ortaya koyan bir olgu. Bilime meraklılık aynı zamanda bir ülkenin milletini geleceğe güvenle taşıması, bağımsızlığı için çok önemli. Bilimin ve teknolojinin geliştiği yerde ürün de artıyor."