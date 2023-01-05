Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler?

2023 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti belli oldu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında son yapılan zam sonrasında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 TL olarak belirlenmişti. Bedelli askerliğe başvuru yapmayı düşünenler, yapılan zam sonrasında güncel bedelli askerlik ücretini mercek altına aldı. İşte 2023 yeni Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücreti...

Giriş: 05.01.2023 - 20:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Ocak-Temmuz dönemi bedelli askerlik ücretlerinin belli olmasının ardından 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılan zam oranına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücretleri memur maaşlarının bellli olmasının ardından netlik kazandı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, bedelli askerlik ücreti nasıl, nereye yatırılır?" İşte 2023 Ocak-Temmuz dönemi güncel bedelli askerlik ücretleri...

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

     

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

     

    Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

     

    Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

     

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

     

  • BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

    b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

     

    c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

     

  • ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

     

  • BEDELLİ ASKERLİK YAŞ ŞARTI VAR MI?

    Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

     

     

  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

     

    Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

     

     

  • Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

     

  • MSB'DEN YOKLAMA KAÇAKLARI İÇİN UYARI

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bedelli askerlikte yoklama kaçakları için şu uyarı yapıldı:

    Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödeyenler bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.